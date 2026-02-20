El gobernador Sáenz defendió la reforma laboral

Durante el desarrollo de los actos por el 213° aniversario de la Batalla de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz hizo declaraciones a la prensa.

Dijo que, aunque la macroeconomía muestre mejoras, la gente sigue mal y eso no depende de las provincias: Sin consumo, inversión y trabajo no hay reactivación.

Además, afirmó que acompañará la baja de imputabilidad, pero reclamó a Nación recursos para asumir más responsabilidades y remarcó que hoy se priorizan salud, educación y seguridad, buscando garantizar el inicio de clases.

Sáenz dijo que la reforma laboral debe corregirse y remarcó que Salta impulsó sacar el artículo que reducía el sueldo por enfermedades o accidentes, por considerarlo “inhumano”.

Señaló que el objetivo tiene que ser generar más empleo formal y bajar la informalidad.

Además sostuvo que hay discusiones “urgentes” que el país viene postergando: una reforma tributaria de fondo incluida la coparticipación y una reforma previsional que dé previsibilidad a los jubilados y a quienes aportan hoy.

Sostuvo que son temas estructurales que hay que empezar a tratar para evitar seguir “con la historia de siempre”.