El gobernador Sáenz defendió la reforma laboral
"Era una ley que llevaba más de 50 años y claramente no funcionó", dijo. Además el mandatario salteño confirmó que apoyará la baja de la edad de imputabilidad y pidió recursos a la Nación para asumir responsabilidades en temas de seguridad.
Salta Hoy
20 / 02 / 2026
Durante el desarrollo de los actos por el 213° aniversario de la Batalla de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz hizo declaraciones a la prensa.
Dijo que, aunque la macroeconomía muestre mejoras, la gente sigue mal y eso no depende de las provincias: Sin consumo, inversión y trabajo no hay reactivación.
Además, afirmó que acompañará la baja de imputabilidad, pero reclamó a Nación recursos para asumir más responsabilidades y remarcó que hoy se priorizan salud, educación y seguridad, buscando garantizar el inicio de clases.
Sáenz dijo que la reforma laboral debe corregirse y remarcó que Salta impulsó sacar el artículo que reducía el sueldo por enfermedades o accidentes, por considerarlo “inhumano”.
Señaló que el objetivo tiene que ser generar más empleo formal y bajar la informalidad.
Además sostuvo que hay discusiones “urgentes” que el país viene postergando: una reforma tributaria de fondo incluida la coparticipación y una reforma previsional que dé previsibilidad a los jubilados y a quienes aportan hoy.
Sostuvo que son temas estructurales que hay que empezar a tratar para evitar seguir “con la historia de siempre”.