 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

El gobernador Sáenz defendió la reforma laboral

"Era una ley que llevaba más de 50 años y claramente no funcionó", dijo. Además el mandatario salteño confirmó que apoyará la baja de la edad de imputabilidad y pidió recursos a la Nación para asumir responsabilidades en temas de seguridad.

Salta Hoy

20 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Durante el desarrollo de los actos por el 213° aniversario de la Batalla de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz hizo declaraciones a la prensa.

Dijo que, aunque la macroeconomía muestre mejoras, la gente sigue mal y eso no depende de las provincias: Sin consumo, inversión y trabajo no hay reactivación.

Además, afirmó que acompañará la baja de imputabilidad, pero reclamó a Nación recursos para asumir más responsabilidades y remarcó que hoy se priorizan salud, educación y seguridad, buscando garantizar el inicio de clases.

Sáenz dijo que la reforma laboral debe corregirse y remarcó que Salta impulsó sacar el artículo que reducía el sueldo por enfermedades o accidentes, por considerarlo “inhumano”.

Señaló que el objetivo tiene que ser generar más empleo formal y bajar la informalidad.

Además sostuvo que hay discusiones “urgentes” que el país viene postergando: una reforma tributaria de fondo incluida la coparticipación y una reforma previsional que dé previsibilidad a los jubilados y a quienes aportan hoy.

Sostuvo que son temas estructurales que hay que empezar a tratar para evitar seguir “con la historia de siempre”.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO