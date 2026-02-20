Aguas del Norte avanza con recambios
Ignacio Jarsún, titular de Aguas del Norte y ministro de Gobierno de Salta, se refirió a reclamos por pérdidas de agua y cortes de suministro en barrios como Villa Luján.
Salta Hoy
20 / 02 / 2026
VER GALERÍA
Señaló que gran parte de la red es obsoleta por años sin inversión y que el recambio de cañerías se hace de forma progresiva con los recursos disponibles.
En ese marco, sostuvo que Salta necesita que lleguen más recursos para avanzar con infraestructura y mencionó obras consideradas clave para el desarrollo, como la Ruta Nacional 9/34, la planta depuradora sur y el puente de Vaqueros.