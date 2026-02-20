Anuncian nuevo puente para Barrio Santa Lucía y otras medidas del municipio
El intendente Emiliano Durand confirmó que la Municipalidad avanzará con la construcción de un puente nuevo en la zona de Santa Lucía, luego de informes técnicos que desaconsejaron reparar la estructura actual por su antigüedad.
20 / 02 / 2026
Durand sostuvo que las obras se hacen con recursos municipales y enumeró trabajos en marcha y previstos: la continuidad de avenida Excombatiente de Malvinas, y obras en Avenida Bolivia, entre otras.
Remarcó que la ciudad se limpia a diario y pidió más colaboración vecinal para evitar microbasurales.
Además, anunció la próxima inauguración de una segunda fábrica municipal en Alto La Viña, para impulsar empleo y oportunidades.