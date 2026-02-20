Anuncian nuevo puente para Barrio Santa Lucía y otras medidas del municipio

Durand sostuvo que las obras se hacen con recursos municipales y enumeró trabajos en marcha y previstos: la continuidad de avenida Excombatiente de Malvinas, y obras en Avenida Bolivia, entre otras.

Remarcó que la ciudad se limpia a diario y pidió más colaboración vecinal para evitar microbasurales.

Además, anunció la próxima inauguración de una segunda fábrica municipal en Alto La Viña, para impulsar empleo y oportunidades.