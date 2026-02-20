Tránsito en Salta: Defienden Tolerancia Cero y aclaran un error en boletas de fotomultas
El secretario de Tránsito, Matías Assennato, sostuvo que aún no tienen detalles sobre el avance legislativo, pero valoró que se discuta el tema y remarcó que no se puede buscar un beneficio económico poniendo en riesgo vidas.
20 / 02 / 2026
Assennato explicó que detectaron un error de impresión en algunas multas por cámaras y aclaró que el sistema de cobro está bien, aunque la boleta impresa muestre un valor exagerado.