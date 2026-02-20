 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Carlos Zapata defendió la “modernización laboral”

El legislador nacional denunció intentos de frenar la sesión en Diputados.

Salta Hoy

20 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El diputado nacional Carlos Zapata respaldó los cambios debatidos en el Congreso y sostuvo que, más que “crear empleo”, una ley debe dar claridad a la relación laboral.

Además, cuestionó a sectores opositores por “entorpecer” el debate y por impulsar críticas que, según afirmó, no se ajustan a lo aprobado.

Explicó que la sesión avanzó tras una votación a mano alzada y que el pedido de votación nominal no correspondía porque, según dijo, no se solicitó como exige el reglamento.

Sostuvo que la “modernización” apunta a reducir incertidumbre y litigios que podrían poner en riesgo empresas.

Criticó protestas durante el tratamiento y atribuyó los incidentes a grupos que, según su visión, no representaban a trabajadores, usando una comparación despectiva para referirse a manifestantes.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO