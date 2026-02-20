Carlos Zapata defendió la “modernización laboral”

El diputado nacional Carlos Zapata respaldó los cambios debatidos en el Congreso y sostuvo que, más que “crear empleo”, una ley debe dar claridad a la relación laboral.

Además, cuestionó a sectores opositores por “entorpecer” el debate y por impulsar críticas que, según afirmó, no se ajustan a lo aprobado.

Explicó que la sesión avanzó tras una votación a mano alzada y que el pedido de votación nominal no correspondía porque, según dijo, no se solicitó como exige el reglamento.

Sostuvo que la “modernización” apunta a reducir incertidumbre y litigios que podrían poner en riesgo empresas.

Criticó protestas durante el tratamiento y atribuyó los incidentes a grupos que, según su visión, no representaban a trabajadores, usando una comparación despectiva para referirse a manifestantes.