Salta recuerda su historia: 213 años de la Batalla de Salta

Se desarrolló el desfile cívico militar en el monumento 20 de Febrero. Las actividades comenzaron temprano en la plaza Belgrano.

Salta Hoy

20 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Las actividades por el ducentésimo décimo tercer aniversario de la Batalla de Salta comenzaron pasadas las 9:30 en la plaza general Manuel Belgrano, donde izaron el Pabellón Nacional y la Bandera de la Provincia.

Luego, las autoridades se dirigieron al monumento al General Manuel Belgrano, donde se entonó el Himno Nacional y se colocaron ofrendas florales. 

Seguidamente, el dispositivo se trasladó al Monumento 20 de Febrero donde dio inicio el tradicional desfile cívico militar.

