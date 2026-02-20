Salta recuerda su historia: 213 años de la Batalla de Salta
Se desarrolló el desfile cívico militar en el monumento 20 de Febrero. Las actividades comenzaron temprano en la plaza Belgrano.
20 / 02 / 2026
Las actividades por el ducentésimo décimo tercer aniversario de la Batalla de Salta comenzaron pasadas las 9:30 en la plaza general Manuel Belgrano, donde izaron el Pabellón Nacional y la Bandera de la Provincia.
Luego, las autoridades se dirigieron al monumento al General Manuel Belgrano, donde se entonó el Himno Nacional y se colocaron ofrendas florales.
Seguidamente, el dispositivo se trasladó al Monumento 20 de Febrero donde dio inicio el tradicional desfile cívico militar.