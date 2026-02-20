Proponen aumento del 8% para los trabajadores estatales hasta mitad de año
El Gobierno de la Provincia y los gremios estatales llevaron a cabo la segunda reunión paritaria del 2026.
Salta Hoy
20 / 02 / 2026
Durante el encuentro se analizó la situación económica general del país y acordaron continuar con un cronograma de trabajo para las próximas reuniones.
La ministra de Educación, Cristina Fiore, informó que el Gobierno provincial presentó una propuesta de aumento del 8% hasta junio/julio, a pagar en distintos tramos, comenzando con un 2,9% el próximo mes.
También confirmó que el martes se realizarán las mesas sectoriales para tratar temas específicos de cada área y que el miércoles volverán a reunirse en paritarias.
El 24 de febrero se realizarán los encuentros sectoriales y el 25 se debatirá la propuesta salarial del Gobierno.