Proponen aumento del 8% para los trabajadores estatales hasta mitad de año

Durante el encuentro se analizó la situación económica general del país y acordaron continuar con un cronograma de trabajo para las próximas reuniones.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, informó que el Gobierno provincial presentó una propuesta de aumento del 8% hasta junio/julio, a pagar en distintos tramos, comenzando con un 2,9% el próximo mes.

También confirmó que el martes se realizarán las mesas sectoriales para tratar temas específicos de cada área y que el miércoles volverán a reunirse en paritarias.

El 24 de febrero se realizarán los encuentros sectoriales y el 25 se debatirá la propuesta salarial del Gobierno.