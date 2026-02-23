30 familias galponenses afectadas por la tormenta

Gabriela Locuratolo, directora de Emergencias dijo en el programa Buscando Señales la situación de inundación no fue tan gravecomo el 6 de febrero, aunque tres barrios todavía se vieron afectados por el ingreso del agua.

Afortunadamente, el agua no entró en todas las viviendas como en ocasiones anteriores.

Los barrios más perjudicados fueron San Roque, Asentamiento y parte de Constitución. Se estima que entre 20 y 30 familias fueron afectadas, y hubo un par de evacuados.

Por otro lado, mencionó que la lluvia de las últimas horas provocó el derrumbe de la parte del techo de una habitación de una vivienda de Rosario de la Frontera.

“Además en estos momentos hay varios evacuados en ese municipio”, expresó Locuratolo.

Comentó que otros de los sectores afectados por las intensas precipitaciones son Atocha en San Lorenzo y el Barrio San Francisco Solano, de Salta Capital donde varias familias pidieron ayuda por el ingreso de agua a sus casas.