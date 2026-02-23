 imagen

Radio Salta en Vacaciones

Conducción: Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

30 familias galponenses afectadas por la tormenta

El fenómeno meteorológico no alcanzó la magnitud de lo ocurrido hace casi tres semanas. El Gobierno de la provincia con el Ministerio de Desarrollo Social asistió al lugar.

23 / 02 / 2026

 

Gabriela Locuratolo, directora de Emergencias dijo en el programa Buscando Señales la situación de inundación no fue tan gravecomo el 6 de febrero, aunque tres barrios todavía se vieron afectados por el ingreso del agua.

Afortunadamente, el agua no entró en todas las viviendas como en ocasiones anteriores.

Los barrios más perjudicados fueron San Roque, Asentamiento y parte de Constitución. Se estima que entre 20 y 30 familias fueron afectadas, y hubo un par de evacuados.

Por otro lado, mencionó que la lluvia de las últimas horas provocó el derrumbe de la parte del techo de una habitación de una vivienda de Rosario de la Frontera.

“Además en estos momentos hay varios evacuados en ese municipio”, expresó Locuratolo.

Comentó que otros de los sectores afectados por las intensas precipitaciones son Atocha en San Lorenzo y el  Barrio San Francisco Solano, de Salta Capital donde varias familias  pidieron ayuda por el ingreso de agua a sus casas.

