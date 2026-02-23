 imagen

EN VIVO 09:00 a 11:00 HRS

Radio Salta en Vacaciones

Conducción: Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Operativo de Seguridad para el partido de Boca

El Xeneize enfrentará este martes a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy  en el estadio Martearena por la Copa América.

Salta Hoy

23 / 02 / 2026

 

El director de seguridad de la provincia, Luis Ríos indicó que la seguridad en el partido estará garantizada con 400 efectivos. 

Comentó por otro lado que no se permitirán paraguas y se recomendó el uso de equipos o ropa de lluvias, tipo pilotos o bolsas plásticas.

Por otro lado mencionó que el equipo de Boca Juniors llegará hoy a las 15,45 vía aérea y se alojará en un hotel ubicado en la zona del monumento a Güemes. 

