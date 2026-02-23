Operativo de Seguridad para el partido de Boca
El Xeneize enfrentará este martes a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el estadio Martearena por la Copa América.
El director de seguridad de la provincia, Luis Ríos indicó que la seguridad en el partido estará garantizada con 400 efectivos.
Comentó por otro lado que no se permitirán paraguas y se recomendó el uso de equipos o ropa de lluvias, tipo pilotos o bolsas plásticas.
Por otro lado mencionó que el equipo de Boca Juniors llegará hoy a las 15,45 vía aérea y se alojará en un hotel ubicado en la zona del monumento a Güemes.