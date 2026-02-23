 imagen

Tras el temporal: Estado actual de rutas en la provincia

La mitad de la provincia está bajo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes. Mirá la zona de cobertura.

El alerta nivel amarillo por tormentas fuertes fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La zona de cobertura comprende para esta tarde los departamentos Rivadavia, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. 

Para esta tarde abarca los departamentos San Martín y la zona de Yunga de Iruya, Orán, y Santa Victoria.

La región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Serán lluvias abundantes en cortos períodos, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Estado de Rutas Nacionales debido a las intensas precipitaciones

🔴 Ruta 68 (Cafayate – Salta)
Intransitable en los Km 12, 18, 36 y del 155 al 160.

🟡 Ruta 40 – Sentido Norte (Cafayate – Cachi)
▪️ Altura Km 4352 (Río San Antonio): transitable con mucha precaución.
▪️ Altura Km 4379 (Río La Viña): transitable con mucha precaución, con cauce de agua.

🔴 RP 44 (San Carlos – Corralito)
Intransitable por crecida del Río Calchaquí.

🔴 RP 6 (Animaná – Corralito)
Intransitable por crecida del Río Calchaquí.

🟡 Ruta 40 – Sentido Sur (Cafayate – Colalao del Valle)
Transitable con mucha precaución a la altura del Río Hombre Muerto por sedimentos.

🟡 Ruta 307 (Cafayate – Tucumán)
Transitable con precaución.

👉 Se recomienda evitar circular por las zonas afectadas, respetar las indicaciones del personal vial y mantenerse informado por los canales oficiales.
⚠️ Ante emergencias, comunicarse al 911.

