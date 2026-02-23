Destacan el duro golpe al cártel narco más importante de México

Nicolás Dapena, especialista en seguridad habló con Radio Salta sobre la ejecución del “Mencho”, el líder del temido cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Podemos decir que el operativo fue sumamente exitoso, “casi quirúrgico” dado que es un certero golpe a un grupo muy poderoso que se encuentra presente en 39 países” expresó

Destacó que además del narcotráfico, el grupo de malvivientes se dedica al lavado de activos.