ADP reitera su adhesión al paro nacional del 2 de marzo
El gremio lamentó la decisión del Gobierno de la provincia de descontar el día no trabajado a los maestros que se sumen a la medida de fuerza.
Salta Hoy
23 / 02 / 2026
Así lo dijo por Radio Salta, Fernando Mazzone, secretario general de la Asociación Docente Provincial.
El gremialista además recordó que la reunión de mesas sectoriales se realizará este martes y que el miércoles se desarrollará la paritaria general.
“Los trabajadores necesitamos un aumento que crezca a la misma velocidad de la inflación”, expresó.