Corte de media calzada en la Ruta Nacional 9 por rotura de alcantarilla

Este problema se debe a la rotura de una alcantarilla causada por intensas lluvias en la zona.

El tránsito vehicular se encuentra reducido mientras se realizan las reparaciones.

Personal de Seguridad Vial de Estación Molle Yaco está trabajando en el lugar.

También hay operarios de conservación que colaboran en la situación.

Se recomienda a los conductores tener precaución al transitar por la zona.



