Vuelven los peajes a Salta

Nación lanzó la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El tramo noroeste incluye a Salta.

Salta Hoy

23 / 02 / 2026

 

Según el comunicado oficial, el nuevo esquema busca mejorar los estándares de operación y mantenimiento, promover la inversión privada, optimizar la seguridad y la calidad de los corredores

Además se pretende “generar beneficios concretos para los usuarios y para el desarrollo productivo de las economías regionales” indica el folleto informativo publicado en en el sitio oficial Argentina.Gob.ar.

En el caso de la provincia, la ruta seleccionada será la 9/34. 

“Es sin duda una gran noticia para la provincia, que va desde Cabeza de Buey hasta el acceso a la Ciudad de Salta”, expresó Federico Casas, director de Vialidad Nacional.

El funcionario dijo que el precio del peaje dependerá de las ofertas que se presenten. 

Además comentó que el sistema de cobro será el conocido como “telecobro”.

Explicó que los automóviles que abonen en un peaje no pagarán en el otro. “Quien pague en el ex Aunor no lo hará en Cabeza de Buey y viceversa”, dijo.

