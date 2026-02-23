Intensas lluvias causan un siniestro vial entre un camión y una motocicleta
Falleció el conductor de la moto. El accidente de tránsito ocurrió el fin de semana en la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 158 en la zona de La Merced.
Salta Hoy
23 / 02 / 2026
El sábado alrededor de las 21:30 un camión chocó por detrás a una motocicleta durante las intensas lluvias.
El conductor del camión, un hombre mayor de San Antonio de los Cobres, no pudo ver la moto debido a la baja visibilidad.
A pesar de que fue trasladado al hospital, el motociclista falleció debido a sus heridas.
En febrero son seis víctimas fatales en Salta en accidentes de tránsito, mientras suman 21 desde que comenzó el año.
Las autoridades recomiendan reducir la velocidad y esperar a que las condiciones mejoren al conducir bajo la lluvia.