Orán: Un hombre fue detenido cuando caminaba con 39 kilos de cocaína

Al notar la presencia policial, el hombre se puso nervioso y trató de escapar, pero fue reducido rápidamente.

En las cajas había un total de 39 ladrillos de cocaína.

El detenido es oriundo de Tucumán y será imputado por la justicia federal.

Las autoridades investigan a quién iba destinada la droga y por qué el hombre llevaba tan poca seguridad.