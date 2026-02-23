Orán: Un hombre fue detenido cuando caminaba con 39 kilos de cocaína
Los policías lo observaron en actitud sospechosa en el centro oranense, cerca de la intersección de calles España y Laprida el sábado pasado en horas de la noche. Llevaba la droga en cajas de cartón.
Al notar la presencia policial, el hombre se puso nervioso y trató de escapar, pero fue reducido rápidamente.
En las cajas había un total de 39 ladrillos de cocaína.
El detenido es oriundo de Tucumán y será imputado por la justicia federal.
Las autoridades investigan a quién iba destinada la droga y por qué el hombre llevaba tan poca seguridad.