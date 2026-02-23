¡Furor por Boca en Salta!
Los hinchas soportaron lluvias, acamparon dos días y sacaron sus entradas para ver al xeneize.
Salta Hoy
23 / 02 / 2026
Tras agotarse la venta online, los simpatizantes xeneizes tuvieron la posibilidad de adquirir sus entradas de manera presencial en el estadio mundialista.
Los hinchas que adquirieron sus entradas a través de la web deberán realizar el canje por los tickets físicos en el Estadio Delmi (calle O’Higgins 1500) hoy lunes, desde esta hora hasta las 18 y mañana martes 24 de febrero, de 12 a 19 horas.
.