¡Furor por Boca en Salta!

Tras agotarse la venta online, los simpatizantes xeneizes tuvieron la posibilidad de adquirir sus entradas de manera presencial en el estadio mundialista.

Los hinchas que adquirieron sus entradas a través de la web deberán realizar el canje por los tickets físicos en el Estadio Delmi (calle O’Higgins 1500) hoy lunes, desde esta hora hasta las 18 y mañana martes 24 de febrero, de 12 a 19 horas.

