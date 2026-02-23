 imagen

Un nuevo temporal afectó a El Galpón dejando inundaciones y evacuados

La tormenta del sábado dejó 130 milímetros de lluvia en pocas horas.

Salta Hoy

23 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Esto obligó a evacuar a diez familias de la zona. Aunque la mayoría ya regresó a sus hogares, aún hay 12 personas en el complejo municipal. 

El sector más afectado fue un asentamiento ubicado junto al cementerio, donde el agua ingresó con fuerza a varias casas.

La comunidad enfrenta su segunda inundación en menos de tres semanas. 

En busca de apoyo espiritual y para que cesen las lluvias, los vecinos sacaron la imagen del patrono del pueblo, San Francisco Solano.


 

NOMBRE RAREIO