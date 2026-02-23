Un nuevo temporal afectó a El Galpón dejando inundaciones y evacuados
La tormenta del sábado dejó 130 milímetros de lluvia en pocas horas.
Salta Hoy
23 / 02 / 2026
VER GALERÍA
Esto obligó a evacuar a diez familias de la zona. Aunque la mayoría ya regresó a sus hogares, aún hay 12 personas en el complejo municipal.
El sector más afectado fue un asentamiento ubicado junto al cementerio, donde el agua ingresó con fuerza a varias casas.
La comunidad enfrenta su segunda inundación en menos de tres semanas.
En busca de apoyo espiritual y para que cesen las lluvias, los vecinos sacaron la imagen del patrono del pueblo, San Francisco Solano.