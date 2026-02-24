Salteños enseñarán al mundo la construcción con tierra

El 14.º Congreso Mundial Terra sobre Arquitectura de Tierra se celebrará en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, del 13 al 16 de abril de 2026.

Chauque y Vélez serán los únicos salteños presenten en el Congreso Internacional .



“Nosotros aprendimos a construir de esta forma gracias a las enseñanzas que nos dieron nuestros padres. Es un conocimiento que se transmite de generación en generación” explicó Chauque en una visita a los estudio de Radio Salta



Por otro lado, el especialista diferenció la técnica del tapial del adobe muy utilizado en el norte argentino.



En otra parte de la entrevista instó a las nuevas generaciones a no abandonar las técnicas clásicas de construcción con tierra: “Los jóvenes no deben avergonzarse de dónde vienen ni de los que son” subrayó Chauque.