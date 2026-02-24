 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salteños enseñarán al mundo la construcción con tierra

Se trata del constructor y agricultor Simón Chauque y la arquitecta e investigadora del Conicet Natalia Veliz. Ambos son nacidos y criados en Poscaya y Nazareno respectivamente y llevarán el conocimiento ancestral de la técnica de construcción de viviendas con tierra, paja y madera a un congreso de construcción con tierra a Oriente Medio. 

Salta Hoy

24 / 02 / 2026

 

El 14.º Congreso Mundial Terra sobre Arquitectura de Tierra se celebrará en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, del 13 al 16 de abril de 2026.
Chauque y Vélez serán los únicos salteños presenten en el Congreso Internacional .


“Nosotros aprendimos a construir de esta forma gracias a las enseñanzas que nos dieron nuestros padres. Es un conocimiento que se transmite de generación en generación” explicó Chauque en una visita a los estudio de Radio Salta


Por otro lado, el especialista  diferenció la técnica del tapial del adobe muy utilizado en el norte argentino. 


En otra parte de la entrevista instó a las nuevas generaciones a no abandonar las técnicas clásicas de construcción con tierra: “Los jóvenes no deben avergonzarse de dónde vienen ni de los que son” subrayó Chauque.

