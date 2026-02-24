Salteños enseñarán al mundo la construcción con tierra
Se trata del constructor y agricultor Simón Chauque y la arquitecta e investigadora del Conicet Natalia Veliz. Ambos son nacidos y criados en Poscaya y Nazareno respectivamente y llevarán el conocimiento ancestral de la técnica de construcción de viviendas con tierra, paja y madera a un congreso de construcción con tierra a Oriente Medio.
Salta Hoy
24 / 02 / 2026
El 14.º Congreso Mundial Terra sobre Arquitectura de Tierra se celebrará en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, del 13 al 16 de abril de 2026.
Chauque y Vélez serán los únicos salteños presenten en el Congreso Internacional .
“Nosotros aprendimos a construir de esta forma gracias a las enseñanzas que nos dieron nuestros padres. Es un conocimiento que se transmite de generación en generación” explicó Chauque en una visita a los estudio de Radio Salta
Por otro lado, el especialista diferenció la técnica del tapial del adobe muy utilizado en el norte argentino.
En otra parte de la entrevista instó a las nuevas generaciones a no abandonar las técnicas clásicas de construcción con tierra: “Los jóvenes no deben avergonzarse de dónde vienen ni de los que son” subrayó Chauque.