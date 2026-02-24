Una postal en la mañana: Se puede apreciar la cordillera con sus cumbres brillantes
Quienes se dirigen desde la zona norte hacia el centro destacan el fenómeno visual. Muchos confunden el brillo con la nieve, pero en realidad es granizo, afirman los especialistas.
El cielo está despejado, lo que permite observar mejor este espectáculo.
Hay dos sectores hacia el oeste donde el brillo es más notable, sin embargo se espera que las nubes bajas cubran la vista a media mañana.