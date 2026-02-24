Dio inicio el juicio oral contra la ex Miss Orán por narcotráfico
Esta mañana comenzó el debate en el Tribunal Oral Federal 1 contra Martina Oliva y su pareja, Gustavo Joaquín Tolaba, ambos acusados de narcotráfico. La defensa buscará demostrar la inocencia de Oliva.
Según la acusación, ambos formaban parte de una organización que trasladaba marihuana de San Ramón de la Nueva Orán a la ciudad de Salta.
Oliva fue detenida el 5 de febrero del año pasado en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.