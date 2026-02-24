Reclaman por la urgente detención del femicida de Natalia Cruz

Lo hicieron esta mañana con una manifestación pacífica en las puertas de la Ciudad Judicial.

“Hace 7 días que este hombre no aparece, por eso pedimos que pongan todos los recursos para detenerlo”, expresó Liliana, tía de la víctima.

Rogó especial ayuda a todos los vecinos de la Quebrada del Toro para dar con el paradero del sujeto: “Todos están en peligro porque Serapio es una persona sumamente violenta”.

Liliana aseguró que el sospechoso de la muerte de su sobrina tiene amplio conocimiento de los cerros que comprenden la zona de la Quebrada del Toro. “Trabajó en los ferrocarriles y además tiene familiares, que podrían estar ayudándolo”, dijo.

La mujer relató el profundo dolor por el que atraviesa toda la familia de la víctima, en especial sus hijos de 17 y 11 años y el de su madre que con Natalia “perdió a dos hijas, víctimas de femicidio”.