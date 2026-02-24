 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Reclaman por la urgente detención del femicida de Natalia Cruz

Familiares y amigos de la mujer de 37 años asesinada a golpes en Campo Quijano pidieron a la justicia celeridad en el hallazgo de Orlando Serapio, expareja de la mujer.

Salta Hoy

24 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Lo hicieron esta mañana con una manifestación pacífica en las puertas de la Ciudad Judicial.

“Hace 7 días que este hombre no aparece, por eso pedimos que pongan todos los recursos para detenerlo”, expresó Liliana, tía de la víctima.

Rogó especial ayuda a todos los vecinos de la Quebrada del Toro para dar con el paradero del sujeto: “Todos están en peligro porque Serapio es una persona sumamente violenta”.

Liliana aseguró que el sospechoso de la muerte de su sobrina tiene amplio conocimiento de los cerros que comprenden la zona de la Quebrada del Toro. “Trabajó en los ferrocarriles y además tiene familiares, que podrían estar ayudándolo”, dijo.

La mujer relató el profundo dolor por el que atraviesa toda la familia de la víctima, en especial sus hijos de 17 y 11 años y el de su madre que con Natalia “perdió a dos hijas, víctimas de femicidio”. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO