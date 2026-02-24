 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Pago Anual sigue hasta el 12 de marzo con importantes beneficios

La cancelación anticipada de tributos se puede hacer de forma anual o semestral. Hay cuotas sin interés con Macro e Hipotecario. En el CCM la atención es de 8 a 20 horas.

Salta Hoy

24 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

También se puede pagar en la Delegación San Luis, Rentas y el CIC de Unión, según dijo por Radio Salta, Víctor Alemán, director de Rentas de la comuna.

El funcionario anticipó además un sistema de ayuda inédito para el sector turístico, reconocido como una de las matrices productivas más importantes de la provincia.

“Podrán pagar impuestos y tasas municipales adeudados en 36 meses sin interés, todas aquellas empresas que brinden servicios de hospedaje, gastronomía y traslados en Capital”, remarcó. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO