El Pago Anual sigue hasta el 12 de marzo con importantes beneficios

También se puede pagar en la Delegación San Luis, Rentas y el CIC de Unión, según dijo por Radio Salta, Víctor Alemán, director de Rentas de la comuna.

El funcionario anticipó además un sistema de ayuda inédito para el sector turístico, reconocido como una de las matrices productivas más importantes de la provincia.

“Podrán pagar impuestos y tasas municipales adeudados en 36 meses sin interés, todas aquellas empresas que brinden servicios de hospedaje, gastronomía y traslados en Capital”, remarcó.