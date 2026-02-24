Proyecto de baja de la imputabilidad: “Es triste criminalizar a la niñez”

Cabe recordar que la idea se debate por estos días en el Congreso de la Nación. El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara Baja y el próximo jueves se tratará en la Cámara Alta.

“Es doloroso pensar en este proyecto, porque las estadísticas no lo justificaban. Yo sigo sosteniendo que es mejor prevenir que curar”, indicó.

Por otro lado, anticipó a modo de primicia la formación de un Comité de Ciudadanía Digital en Salta donde se analizarán futuras políticas relacionadas al mundo digital y su relación con la adolescencia y la niñez.

Las conclusiones de los debates pueden generar proyectos de ley que luego serán elevados a las Cámaras Legislativas.

De esta manera respondió a la inquietud de Radio Salta sobre la edad mínima recomendable sobre el uso de las redes sociales y los celulares.

“Esa Mesa o Comité estará conformada por profesionales de diferentes áreas”, manifestó.

Iradi habló con los periodistas luego de encabezar esta mañana un encuentro con promotores del cuidado de la Niñez en diferentes municipios.

“El objetivo es acompañar a las familias en la crianza para evitar la violencia o la negligencia”, expresó la funcionaria.