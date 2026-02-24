 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Hallan sin vida a un joven de 20 años que era buscado desde el sábado en General Güemes

El cuerpo de Gabriel Navarro de 20 años fue hallado esta mañana a un costado de la Ruta Nacional 34.

Salta Hoy

24 / 02 / 2026

 

Desde el sábado por la noche, su familia y amigos lo buscaban tras su desaparición. 

La madre de Gabriel había denunciado su ausencia después de que el muchacho saliera de su casa tras una discusión con su pareja. 

El operativo de búsqueda incluyó la colaboración de vecinos y el uso de drones. 

El cuerpo fue encontrado cerca de un árbol donde había una soga en la Ruta Nacional 34, frente a un aserradero. 

Las primeras investigaciones sugieren que se trataría de una decisión propia, sin indicios de algún tipo de delito.

 

AM840

FM96.9

