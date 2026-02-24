Hallan sin vida a un joven de 20 años que era buscado desde el sábado en General Güemes

Desde el sábado por la noche, su familia y amigos lo buscaban tras su desaparición.

La madre de Gabriel había denunciado su ausencia después de que el muchacho saliera de su casa tras una discusión con su pareja.

El operativo de búsqueda incluyó la colaboración de vecinos y el uso de drones.

El cuerpo fue encontrado cerca de un árbol donde había una soga en la Ruta Nacional 34, frente a un aserradero.

Las primeras investigaciones sugieren que se trataría de una decisión propia, sin indicios de algún tipo de delito.