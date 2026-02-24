Un camión estacionó en la banquina, se deslizó y quedó volcado en la Ruta Provincial 33
El incidente ocurrió hoy a la 1:30 de la madrugada en el kilómetro 46, cerca del paraje San Martín.
Salta Hoy
El camionero decidió estacionar en la banquina, pero las recientes lluvias provocaron que el terreno se deslizara y fue encontrado apoyado sobre su lateral derecho.
Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones. El hombre se dirigía a Payogasta para cargar tomates.
Se esperaba que el camión sea puesto en posición normal para ser retirado.