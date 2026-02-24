“No se puede mantener el stock de medicamentos con deudas de 15 días de las obras sociales”
Así lo dijo por Radio Salta, la presidente de la Cámara de Farmacias, Susana Carrasco. Sostuvo que no hay problemas en el abastecimiento de remedios sino en la falta de crédito de las droguerías por demoras en los pagos de todas las obras sociales y prepagas y enumeró especialmente al Pami.
24 / 02 / 2026
De esta manera manifestó que la situación de las farmacias salteñas es similar a la de todo el país.
Por otro lado admitió demoras de varios días en la llegada de medicamentos desde la semana pasada.
“Sucedió que se juntaron los feriados nacionales por Carnaval con el paro general, por eso se retrasaron las entregas y recién por estas horas estamos logrando la normalización de la provisión”.