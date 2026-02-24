 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“No se puede mantener el stock de medicamentos con deudas de 15 días de las obras sociales”

Así lo dijo por Radio Salta, la presidente de la Cámara de Farmacias, Susana Carrasco. Sostuvo que no hay problemas en el abastecimiento de remedios sino en la falta de crédito de las droguerías por demoras en los pagos de todas las obras sociales y prepagas y enumeró especialmente al Pami.

Salta Hoy

24 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

De esta manera manifestó que la situación de las farmacias salteñas es similar a la de todo el país.  

Por otro lado admitió demoras de varios días en la llegada de medicamentos desde la semana pasada. 

“Sucedió que se juntaron los feriados nacionales por Carnaval con el paro general, por eso se retrasaron las entregas y recién por estas horas estamos logrando la  normalización de la provisión”.

 

AM840

FM96.9

