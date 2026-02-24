 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

PJ de Salta con clima cada día más caliente

Ahora piden la expulsión del gobernador Sáenz del Partido Justicialista.

Salta Hoy

24 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se trata de un grupo de afiliados quienes se presentaron esta mañana en la puerta de la sede de Zuviría 938 para dar a conocer su postura de pedir la expulsión de la fuerza del gobernador, también de los diputados provinciales Pablo Outes y Yolanda Vega.

De esta forma el clima en el PJ se muestra cada vez  más caldeado luego de conocido el trascendido de la decisión de relevar al interventor  Sergio Berni adoptada en una reunión del PJ nacional encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.

A esto se le suma la aparición de un pasacalle en la puerta de la casa peronista salteña pidiendo elecciones internas.

“Nosotros queremos que la Intervención saque de nuestro partido a quienes nos traicionaron al ser afines al gobierno libertario”, manifestó el afiliado Rodrigo Escribas. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO