PJ de Salta con clima cada día más caliente

Se trata de un grupo de afiliados quienes se presentaron esta mañana en la puerta de la sede de Zuviría 938 para dar a conocer su postura de pedir la expulsión de la fuerza del gobernador, también de los diputados provinciales Pablo Outes y Yolanda Vega.

De esta forma el clima en el PJ se muestra cada vez más caldeado luego de conocido el trascendido de la decisión de relevar al interventor Sergio Berni adoptada en una reunión del PJ nacional encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.

A esto se le suma la aparición de un pasacalle en la puerta de la casa peronista salteña pidiendo elecciones internas.

“Nosotros queremos que la Intervención saque de nuestro partido a quienes nos traicionaron al ser afines al gobierno libertario”, manifestó el afiliado Rodrigo Escribas.