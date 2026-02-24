La campaña de vacunación antigripal dará comienzo el 11 de marzo

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, asistió al primer encuentro del año del Consejo Federal de Salud (COFESA).

La reunión fue liderada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Los titulares de salud de todo el país acordaron estrategias conjuntas ante el actual escenario epidemiológico.

Se anunció el adelantamiento de la Campaña Antigripal 2026, que comenzará el 11 de marzo, para mitigar el impacto de la variante H3N2.

Mangione destacó la importancia de esta decisión para Salta y mencionó que la distribución de dosis comenzará de inmediato.

También se abordaron temas como el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia y el nuevo Plan Nacional de Alzheimer.