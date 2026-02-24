 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La campaña de vacunación antigripal dará comienzo el 11 de marzo

En la reunión de COFESA los titulares de la cartera de Salud de todo el país acordaron estrategias conjuntas ante el actual escenario epidemiológico.

Salta Hoy

24 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, asistió al primer encuentro del año del Consejo Federal de Salud (COFESA). 

La reunión fue liderada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. 

Los titulares de salud de todo el país acordaron estrategias conjuntas ante el actual escenario epidemiológico. 

Se anunció el adelantamiento de la Campaña Antigripal 2026, que comenzará el 11 de marzo, para mitigar el impacto de la variante H3N2.

Mangione destacó la importancia de esta decisión para Salta y mencionó que la distribución de dosis comenzará de inmediato. 

También se abordaron temas como el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia y el nuevo Plan Nacional de Alzheimer.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO