Demoraron a dos personas con entradas falsas para el partido de Boca vs Gimnasia (Ch)
Las ofrecían a la venta por redes sociales. Tras la verificación, la policía constató que las entradas presentaban irregularidades.
Salta Hoy
24 / 02 / 2026
Tenían numeración repetida, códigos QR inválidos y ausencia de medidas de seguridad, confirmándose su carácter falso.
Los detenidos, un hombre y una mujer, son oriundos de Buenos Aires.
Cabe mencionar que las entradas para el partido de esta noche están totalmente agotadas.