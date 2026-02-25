 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Ordenan la restitución de los equipos neonatales al Hospital Materno Infantil

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 8 en el marco de una causa por presunto peculado que involucra a cuatro socios de Neofénix SRL.

Salta Hoy

25 / 02 / 2026

 

La investigación se inició tras una denuncia realizada por el director del hospital, quien advirtió la sustracción irregular de equipamiento médico perteneciente al nosocomio.

Personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF constató la presencia de seis equipos médicos, cuyos números de serie coincidían con los aportados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858.

El viernes 13 de febrero, los cuatro socios de la firma Neofenix S.R.L. fueron imputados provisionalmente por el delito de peculado y, en esa misma jornada, efectuaron la entrega de los equipos en el Juzgado de Garantías 8.

 

AM840

FM96.9

