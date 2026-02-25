Seguridad: 450 efectivos custodiarán la Serenata a Cafayate 2026

El evento folcklorico se llevará adelante en la “Ciudad donde vive el Sol” desde el 26 al 28 de febrero.

“Por decisión de la organización solo se puede entrar con las conservadoras vacías”, dijo el comisario general Enrique Carrasco, subdirector de seguridad de la Provincia de Salta.

Por otro lado recordaron que el control de velocidad y de alcoholemia serán estrictos en la Ruta Nacional 68 como todos los años.

En este sentido el director General de Seguridad Vial de la Policía, Adrián Sánchez Rosado, recordó esta mañana en una conferencia de prensa que “en Puente Morales habrá controles móviles con cinemómetros”.

Indicó además que se auditará que el tiempo de circulación entre Talapampa y Cafayate sea de una hora y media o más. “Para lograr ese tiempo, se debe circular a 60 km/h”, dijo el uniformado.

Por otro lado indicó que la Policía acepta la presentación del carnet de conducir digital. “Para evitar problemas -por la falta de señal en la ruta- deben descargar el carnet de la página MiArgentina en casa”, recomendó.

En otro punto manifestó que no hay ningún proyecto en Salta que modifique la ley de tolerancia cero, tal como circuló en las redes sociales en las últimas semanas.