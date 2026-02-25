 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Seguridad: 450 efectivos custodiarán la Serenata a Cafayate 2026

Las autoridades recordaron que los asistentes no pueden ingresar al predio de la Bodega Encantada con botellas de agua, bebidas alcohólicas, hielo, sillas o reposeras.

Salta Hoy

25 / 02 / 2026

 

El evento folcklorico se llevará adelante en la “Ciudad donde vive el Sol” desde el 26 al 28 de febrero. 

“Por decisión de la organización solo se puede entrar con las conservadoras vacías”, dijo el comisario general Enrique Carrasco, subdirector de seguridad de la Provincia de Salta.

Por otro lado recordaron que el control de velocidad y de alcoholemia serán estrictos en la Ruta Nacional 68 como todos los años. 

En este sentido el director General de Seguridad Vial de la Policía, Adrián Sánchez Rosado, recordó esta mañana en una conferencia de prensa que “en Puente Morales habrá controles móviles con cinemómetros”.

Indicó además que se auditará que el tiempo de circulación entre Talapampa y Cafayate sea de una hora y media o más. “Para lograr ese tiempo, se debe circular a 60 km/h”, dijo el uniformado.

Por otro lado indicó que la Policía acepta la presentación del carnet de conducir digital. “Para evitar problemas -por la falta de señal en la ruta- deben descargar el carnet de la página MiArgentina en casa”, recomendó.

En otro punto manifestó que no hay ningún proyecto en Salta que modifique la ley de tolerancia cero, tal como circuló en las redes sociales en las últimas semanas.

 

AM840

FM96.9

