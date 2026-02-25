Un motociclista sufrió un accidente por un cable colgado en la vía pública

[Imagen ilustrativa]

El joven, de aproximadamente 25 años, quedó enganchado a la altura del cuello con un cable colgado, lo que provocó la pérdida del equilibrio y un derrape.

Fue trasladado en ambulancia del Samec a una clínica privada con diagnóstico de politraumatismo.

Las autoridades trabajaron para retirar el cable y prevenir futuros accidentes.