Un motociclista sufrió un accidente por un cable colgado en la vía pública
Radio Salta confirmó que ocurrió anoche alrededor de las 22:00 en la intersección de calles Coronel Vidt y General Paz de esta capital.
Salta Hoy
25 / 02 / 2026
[Imagen ilustrativa]
El joven, de aproximadamente 25 años, quedó enganchado a la altura del cuello con un cable colgado, lo que provocó la pérdida del equilibrio y un derrape.
Fue trasladado en ambulancia del Samec a una clínica privada con diagnóstico de politraumatismo.
Las autoridades trabajaron para retirar el cable y prevenir futuros accidentes.