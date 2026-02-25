 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un motociclista sufrió un accidente por un cable colgado en la vía pública

Radio Salta confirmó que ocurrió anoche alrededor de las 22:00 en la intersección de calles Coronel Vidt y General Paz de esta capital.

Salta Hoy

25 / 02 / 2026

 

El joven, de aproximadamente 25 años, quedó enganchado a la altura del cuello con un cable colgado, lo que provocó la pérdida del equilibrio y un derrape. 

Fue trasladado en ambulancia del Samec a una clínica privada con diagnóstico de politraumatismo. 

Las autoridades trabajaron para retirar el cable y prevenir futuros accidentes.

 

