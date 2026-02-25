 imagen

Vacunarán contra la gripe a unas 240 mil personas

La provincia adelantó el inicio de la campaña antigripal para el 11 de marzo ante la disponibilidad temprana de dosis. La vacuna será gratuita para grupos de riesgo.

Salta Hoy

25 / 02 / 2026

 

El próximo 11 de marzo se pondrá en marcha en toda la provincia la campaña de vacunación antigripal, una estrategia sanitaria clave para reducir complicaciones y hospitalizaciones durante la temporada invernal. 

Así lo confirmó a Radio Salta, Adriana Jure, responsable del Programa de Inmunizaciones, quien explicó que este año se resolvió adelantar el operativo debido a la llegada anticipada de las dosis.

AM840

FM96.9

