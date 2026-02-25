Vacunarán contra la gripe a unas 240 mil personas

El próximo 11 de marzo se pondrá en marcha en toda la provincia la campaña de vacunación antigripal, una estrategia sanitaria clave para reducir complicaciones y hospitalizaciones durante la temporada invernal.

Así lo confirmó a Radio Salta, Adriana Jure, responsable del Programa de Inmunizaciones, quien explicó que este año se resolvió adelantar el operativo debido a la llegada anticipada de las dosis.