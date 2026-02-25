 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un hombre murió en el choque entre un vehículo utilitario y un camión con acoplado

En primicia Radio Salta informó que el trágico accidente ocurrió hoy a las 9:30 en la Ruta provincial 5, cerca del kilómetro 80, a unos 20 kilómetros de Las Lajitas.

Salta Hoy

25 / 02 / 2026

 

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Peugeot Partner colisionó con un camión Scania de doble acoplado. 

Todo indica que un error humano o un problema mecánico pudo haber desencadenado el siniestro vial. 

El vehículo utilitario salió a la banquina y al volver a la ruta rozó el acoplado y volcó. 

El impacto fue tan violento que no se pudo identificar la patente del vehículo. 

Lamentablemente, el único ocupante de la Partner, un hombre mayor, murió en el lugar.

Se convirtió en la séptima víctima fatal en accidentes de tránsito en la provincia en este mes de febrero, mientras suman 22 las víctimas desde que comenzó el año.

Cabe mencionar que el test de alcoholemia al conductor del camión dio negativo. 

AM840

FM96.9

