Un hombre murió en el choque entre un vehículo utilitario y un camión con acoplado

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Peugeot Partner colisionó con un camión Scania de doble acoplado.

Todo indica que un error humano o un problema mecánico pudo haber desencadenado el siniestro vial.

El vehículo utilitario salió a la banquina y al volver a la ruta rozó el acoplado y volcó.

El impacto fue tan violento que no se pudo identificar la patente del vehículo.

Lamentablemente, el único ocupante de la Partner, un hombre mayor, murió en el lugar.

Se convirtió en la séptima víctima fatal en accidentes de tránsito en la provincia en este mes de febrero, mientras suman 22 las víctimas desde que comenzó el año.

Cabe mencionar que el test de alcoholemia al conductor del camión dio negativo.