Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Inicio de clases: El Gobierno pone a punto los edificios escolares desde diciembre

Lizardo Sánchez, director de mantenimiento escolar explicó por Radio Salta cómo se realizó el proceso de licitación de las tareas y obras en las escuelas y colegios que dependen del Estado.

Salta Hoy

25 / 02 / 2026

 

También mencionó cómo se realiza la coordinación con todas las comunas, quienes actúan como ejecutora de las tareas.

“Los arreglos en baños y cocinas de las escuelas ya finalizaron”, indicó el funcionario provincial.

 

AM840

FM96.9

