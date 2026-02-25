Inicio de clases: El Gobierno pone a punto los edificios escolares desde diciembre
Lizardo Sánchez, director de mantenimiento escolar explicó por Radio Salta cómo se realizó el proceso de licitación de las tareas y obras en las escuelas y colegios que dependen del Estado.
25 / 02 / 2026
También mencionó cómo se realiza la coordinación con todas las comunas, quienes actúan como ejecutora de las tareas.
“Los arreglos en baños y cocinas de las escuelas ya finalizaron”, indicó el funcionario provincial.