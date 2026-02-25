Femicidio en Campo Quijano: “Es prioritaria la búsqueda del femicida prófugo”
El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Salta, Javier Mónico, indicó que “es prioridad del Ministerio de Seguridad el hallazgo de Orlando Serapio”.
“Sabemos que todos -los efectivos- están poniendo el mejor de sus esfuerzos para dar con él”, expresó.
Y mencionó que se reforzó la asistencia y contención a la familia de la víctima que ya había perdido a otra mujer víctima de otro femicidio en el pasado.