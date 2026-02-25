 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Originarios piden que Argentina vuelva a colocar los hitos de frontera

Quieren evitar abusos de ciudadanos bolivianos que se dedican a la agricultura.

Salta Hoy

25 / 02 / 2026

 

Personas del vecino país realizan plantaciones de caña de azúcar en territorio argentino además de desmontar parcelas que corresponden a la Argentina. 

“Luego llevan todo a Bolivia ante la vista de cualquiera”, dijo Natalí Vázquez, cacique de la comunidad aba-guaraní de El Trementinal, ubicada en el departamento General San Martín.

Indicó además que los usurpadores amenazan y denuncian a los originarios argentinos ante la policía boliviana.

La mujer reclamó a las autoridades de nuestro país que se vuelvan a colocar los hitos de frontera para evitar los abusos por parte de los agricultores bolivianos.


 

AM840

FM96.9

