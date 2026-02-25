Originarios piden que Argentina vuelva a colocar los hitos de frontera
Quieren evitar abusos de ciudadanos bolivianos que se dedican a la agricultura.
Personas del vecino país realizan plantaciones de caña de azúcar en territorio argentino además de desmontar parcelas que corresponden a la Argentina.
“Luego llevan todo a Bolivia ante la vista de cualquiera”, dijo Natalí Vázquez, cacique de la comunidad aba-guaraní de El Trementinal, ubicada en el departamento General San Martín.
Indicó además que los usurpadores amenazan y denuncian a los originarios argentinos ante la policía boliviana.
La mujer reclamó a las autoridades de nuestro país que se vuelvan a colocar los hitos de frontera para evitar los abusos por parte de los agricultores bolivianos.