Originarios piden que Argentina vuelva a colocar los hitos de frontera

Personas del vecino país realizan plantaciones de caña de azúcar en territorio argentino además de desmontar parcelas que corresponden a la Argentina.

“Luego llevan todo a Bolivia ante la vista de cualquiera”, dijo Natalí Vázquez, cacique de la comunidad aba-guaraní de El Trementinal, ubicada en el departamento General San Martín.

Indicó además que los usurpadores amenazan y denuncian a los originarios argentinos ante la policía boliviana.

La mujer reclamó a las autoridades de nuestro país que se vuelvan a colocar los hitos de frontera para evitar los abusos por parte de los agricultores bolivianos.



