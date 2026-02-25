 imagen

Confirmaron 4 nuevos casos de chikungunya en Salta

Así lo informó el Ministerio de Salud Pública. Detalló que la provincia ha registrado un total de 11 casos de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Salta Hoy

25 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Los casos se distribuyen en cuatro departamentos: General San Martín, Orán, Anta, y Rosario de la Frontera. 

Todos los afectados están bajo seguimiento ambulatorio. 

A todo esto el departamento boliviano de Tarija enfrenta una alerta sanitaria por el avance del dengue y la fiebre chikungunya.

Por este motivo, un equipo técnico del Ministerio de Salud de la provincia supervisa las actividades de vigilancia en Orán y Aguas Blancas. 

 

