Confirmaron 4 nuevos casos de chikungunya en Salta

Los casos se distribuyen en cuatro departamentos: General San Martín, Orán, Anta, y Rosario de la Frontera.

Todos los afectados están bajo seguimiento ambulatorio.

A todo esto el departamento boliviano de Tarija enfrenta una alerta sanitaria por el avance del dengue y la fiebre chikungunya.

Por este motivo, un equipo técnico del Ministerio de Salud de la provincia supervisa las actividades de vigilancia en Orán y Aguas Blancas.