Caso Natalia Cruz: Familiares cortan la Ruta Nacional 51 reclamando justicia
El bloqueo intermitente se realiza en el sector conocido como “camino a río Blanco”.
Salta Hoy
25 / 02 / 2026
La hermana de la víctima, Azucena Colque aseguró a Diario El Tribuno que se quedarán en el lugar hasta la llegada del ministro de Seguridad de la provincia.
“No vamos a parar hasta que encuentren al asesino”, expresó.
Fuentes cercanas a las investigaciones anticiparon que en las próximas horas arribarán a Salta efectivos especializados en búsqueda de otras personas de otras provincias.
Al momento son más de 50 los uniformados salteños que realizan el rastrillaje para dar con el paradero de Orlando Serapio, sospechoso del femicidio.
Noticia en desarrollo...