Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Dos accidentes en menos de dos horas en distintas rutas por animales sueltos

Hubo heridos leves.

26 / 02 / 2026

 

El primer incidente ocurrió anoche cerca de las 21:00 en la Ruta Nacional 9/34, a unos dos kilómetros del acceso a Lumbreras. 

Un camión Fiat Iveco chocó contra una vaca que salió de imprevisto de la banquina. 

El conductor del camión resultó ileso, pero el animal murió en el lugar. 

Más tarde, a las 22:30 en la Ruta provincial 24 a la altura del ingreso a La Silleta, una mujer de 41 años chocó contra un caballo, cuando se dirigía con su hija a bordo de una camioneta Toyota Hilux. 

Ambas sufrieron contusiones leves, mientras que el caballo falleció en el lugar. 

Las autoridades advierten sobre la importancia de reducir la velocidad para evitar estos imprevistos.

También hay una investigación paralela para determinar si estos animales tenían marcas y avanzar con la identificación de los propietarios. 

 

AM840

FM96.9

