Dos accidentes en menos de dos horas en distintas rutas por animales sueltos

El primer incidente ocurrió anoche cerca de las 21:00 en la Ruta Nacional 9/34, a unos dos kilómetros del acceso a Lumbreras.

Un camión Fiat Iveco chocó contra una vaca que salió de imprevisto de la banquina.

El conductor del camión resultó ileso, pero el animal murió en el lugar.

Más tarde, a las 22:30 en la Ruta provincial 24 a la altura del ingreso a La Silleta, una mujer de 41 años chocó contra un caballo, cuando se dirigía con su hija a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

Ambas sufrieron contusiones leves, mientras que el caballo falleció en el lugar.

Las autoridades advierten sobre la importancia de reducir la velocidad para evitar estos imprevistos.

También hay una investigación paralela para determinar si estos animales tenían marcas y avanzar con la identificación de los propietarios.