Reinauguran la pista de atletismo de Cachi

El próximo lunes 2 de marzo quedará oficialmente reinaugurado el Centro de Entrenamiento en Altura.

El funcionario destacó que se ejecutaron trabajos de renovación de la superficie deportiva, mejoras en el campo de entrenamiento y optimización de los sistemas de riego y drenaje.

Además, se acondicionaron accesos y se realizaron mejoras en sectores complementarios para garantizar seguridad y funcionalidad.

“Tener una pista de entrenamiento de élite es realmente una joya para el deporte de la provincia”, destacó García Bes.