Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Reinauguran la pista de atletismo de Cachi

“Para nosotros es un broche de oro para el verano de 2026” dijo Fernando García Bes, secretario de Deportes de la provincia de Salta en el programa “Área chica” que se emite por esta emisora.

Salta Hoy

26 / 02 / 2026

 

El próximo lunes 2 de marzo quedará oficialmente reinaugurado el Centro de Entrenamiento en Altura.

El funcionario destacó que se ejecutaron trabajos de renovación de la superficie deportiva, mejoras en el campo de entrenamiento y optimización de los sistemas de riego y drenaje.

Además, se acondicionaron accesos y se realizaron mejoras en sectores complementarios para garantizar seguridad y funcionalidad.

“Tener una pista de entrenamiento de élite es realmente una joya para el deporte de la provincia”, destacó García Bes.

 

