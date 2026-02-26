Reinauguran la pista de atletismo de Cachi
“Para nosotros es un broche de oro para el verano de 2026” dijo Fernando García Bes, secretario de Deportes de la provincia de Salta en el programa “Área chica” que se emite por esta emisora.
Salta Hoy
26 / 02 / 2026
VER GALERÍA
El próximo lunes 2 de marzo quedará oficialmente reinaugurado el Centro de Entrenamiento en Altura.
El funcionario destacó que se ejecutaron trabajos de renovación de la superficie deportiva, mejoras en el campo de entrenamiento y optimización de los sistemas de riego y drenaje.
Además, se acondicionaron accesos y se realizaron mejoras en sectores complementarios para garantizar seguridad y funcionalidad.
“Tener una pista de entrenamiento de élite es realmente una joya para el deporte de la provincia”, destacó García Bes.