Este fin de semana pagarán a los trabajadores estatales provinciales
El Gobierno de la Provincia anunció que el sábado 28 de febrero se depositarán los sueldos de febrero para todos los trabajadores de la administración pública.
Salta Hoy
26 / 02 / 2026
Esta medida incluye a empleados de salud, educación y seguridad, así como a personal de organismos centralizados y descentralizados.
El Ejecutivo destacó que cumple con sus obligaciones salariales en tiempo y forma.
Enfatizó que el pago se realiza en un marco de administración responsable y equilibrio fiscal.