Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Este fin de semana pagarán a los trabajadores estatales provinciales

El Gobierno de la Provincia anunció que el sábado 28 de febrero se depositarán los sueldos de febrero para todos los trabajadores de la administración pública.

Salta Hoy

26 / 02 / 2026

 

Esta medida incluye a empleados de salud, educación y seguridad, así como a personal de organismos centralizados y descentralizados. 

El Ejecutivo destacó que cumple con sus obligaciones salariales en tiempo y forma. 

Enfatizó que el pago se realiza en un marco de administración responsable y equilibrio fiscal.

 

