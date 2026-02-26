 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:1 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Audiencia clave por el femicidio en una casa de calle Buenos Aires al 1100

Tratará el jueves el pedido de prisión preventiva para su pareja, el principal sospechoso.

Salta Hoy

26 / 02 / 2026

 

El 9 de febrero, una mujer de 44 años fue asesinada en su casa en la zona macrocentro de la ciudad. 

La fiscal María Luján Sodero Calvet solicitó prisión preventiva para el acusado, un hombre de 57 años. 

Este hombre está imputado por homicidio calificado por vínculo y violencia de género. 

La audiencia se llevará a cabo este jueves ante la jueza Claudia Puertas. 

La fiscal argumentará la gravedad del delito y el riesgo de fuga del acusado. 

La mujer fue herida con un arma blanca y falleció en el hospital San Bernardo.

 

AM840

FM96.9

