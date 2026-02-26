Audiencia clave por el femicidio en una casa de calle Buenos Aires al 1100

El 9 de febrero, una mujer de 44 años fue asesinada en su casa en la zona macrocentro de la ciudad.

La fiscal María Luján Sodero Calvet solicitó prisión preventiva para el acusado, un hombre de 57 años.

Este hombre está imputado por homicidio calificado por vínculo y violencia de género.

La audiencia se llevará a cabo este jueves ante la jueza Claudia Puertas.

La fiscal argumentará la gravedad del delito y el riesgo de fuga del acusado.

La mujer fue herida con un arma blanca y falleció en el hospital San Bernardo.