 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:1 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El desafío de modelar en la tercera edad

Este viernes desde las 20 horas modelos de la generación senior desfilarán en Pro Cultura Salta, en Mitre 332.

Salta Hoy

26 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se trata del fin del curso de modelaje que tomaron durante dos meses en esa institución. 

“Modelar no se trata con tener cierta edad ni peso, se trata de amor propio, de sacar lo mejor de vos, de mejorar la postura y los modales”, dijo la profesora Guadalupe Martinez.

“Aquí les enseñamos cómo caminar, cómo sentarse, cómo hablar, cómo comportarse en los eventos y también varias reglas de etiqueta“, indicó. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO