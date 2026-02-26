El desafío de modelar en la tercera edad

Se trata del fin del curso de modelaje que tomaron durante dos meses en esa institución.

“Modelar no se trata con tener cierta edad ni peso, se trata de amor propio, de sacar lo mejor de vos, de mejorar la postura y los modales”, dijo la profesora Guadalupe Martinez.

“Aquí les enseñamos cómo caminar, cómo sentarse, cómo hablar, cómo comportarse en los eventos y también varias reglas de etiqueta“, indicó.