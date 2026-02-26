 imagen

Campo Quijano: “La policía deberá explicar por qué la víctima no tenía custodia fija”

Lo dijo esta mañana el periodista Jaime Barrera, corresponsal de diario El Tribuno al referirse al femicidio que conmueve al “Portal de Los Andes”.

Además aseguró que la familia de Natalia Cruz (37) no está recibiendo ayuda psicológica como lo afirmó este miércoles Javier Mónico, secretario de Justicia  y Derechos Humanos de Salta en una entrevista con los medios.

Subrayó por otra parte las diferencias entre los testimonios de los familiares de la víctima que vieron escapar al femicida y los datos con los que cuenta la policía.

Barrera fue enfático al solicitar la colaboración de los oyentes de Radio Salta en la búsqueda del prófugo. “Quizás no saben que hizo, por favor que avisen si lo ven por la zona de Chorrillos y parajes cercanos”.

Serapio viste campera verde, pantalón negro, lleva una mochila negra al hombro, tiene 1,78 metros de estatura y pesa unos 80 kilogramos. Hoy podría tener barba. 

“La policía deberá explicar por qué la víctima no tenía custodia fija, ordenada por la justicia”, indicó finalmente Barrera.

