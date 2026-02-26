El Senado dio media sanción a la norma sobre exámenes toxicológicos para funcionarios

La iniciativa establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos.

Los exámenes serán requisito para asumir y continuar en cargos en los tres poderes del Estado.

La convocatoria fue exclusiva para tratar este tema.

El gobernador Gustavo Sáenz destacó que la medida busca garantizar la aptitud de quienes ocupan funciones públicas.

Ahora, el proyecto será discutido en la Cámara de Diputados.



