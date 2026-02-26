 imagen

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

El Senado dio media sanción a la norma sobre exámenes toxicológicos para funcionarios

En una sesión extraordinaria y especial realizada hoy, la Cámara Alta provincial aprobó por unanimidad el proyecto de ley, que pasó a la Cámara de Diputados.

La iniciativa establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos.

Los exámenes serán requisito para asumir y continuar en cargos en los tres poderes del Estado.

La convocatoria fue exclusiva para tratar este tema. 

El gobernador Gustavo Sáenz destacó que la medida busca garantizar la aptitud de quienes ocupan funciones públicas. 

Ahora, el proyecto será discutido en la Cámara de Diputados.

 


 

