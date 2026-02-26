 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:1 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

“La situación de los kioscos, es cada vez más complicada”

Lo dijo por Radio Salta, Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). “Algunos usan sus ahorros para comprar mercadería o pagar el alquiler”, expresó.

Afirman que más de 20 mil kioscos cerraron en la Argentina en el último año, en medio de la escalada de precios y el derrumbe del consumo. 

Estiman que cada día bajan las persianas alrededor de 50 comercios y reclaman contra el avance de las cadenas.

Acuña indicó que muchos kiosqueros “aún no bajaron sus persianas gracias a que pagan el alquiler o reponen mercadería con sus ahorros”.

“En el interior del país es aún peor la situación”, manifestó.

 

AM840

FM96.9

