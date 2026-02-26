“La situación de los kioscos, es cada vez más complicada”
Lo dijo por Radio Salta, Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). “Algunos usan sus ahorros para comprar mercadería o pagar el alquiler”, expresó.
Salta Hoy
26 / 02 / 2026
VER GALERÍA
Afirman que más de 20 mil kioscos cerraron en la Argentina en el último año, en medio de la escalada de precios y el derrumbe del consumo.
Estiman que cada día bajan las persianas alrededor de 50 comercios y reclaman contra el avance de las cadenas.
Acuña indicó que muchos kiosqueros “aún no bajaron sus persianas gracias a que pagan el alquiler o reponen mercadería con sus ahorros”.
“En el interior del país es aún peor la situación”, manifestó.