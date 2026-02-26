Polémica por los festejos del UPD, Ultimo primer día de clases del Secundario

Los colegios privados subrayaron por Radio Salta que no permitirán el ingreso de alumnos desvelados y/o alcoholizados.

“Si ellos son promoción deben ser ejemplo de los compañeros más chicos” dijo Agustín Montiveros, presidente del Coprodec en esta emisora. Y apeló al compromiso de las familias de los egresados: “Los padres son responsables de hacer cumplir el acta de convivencia y buena conducta firmada previamente” dijo.