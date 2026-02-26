Polémica por los festejos del UPD, Ultimo primer día de clases del Secundario
Se trata de una fiesta de los estudiantes de quinto año del secundario -popularizada en los últimos años en el país- que dura toda la noche, previo al inicio de clases. Los jóvenes bailan, beben y luego asisten al colegio o escuela sin dormir y muchas veces en estado de ebriedad.
Salta Hoy
26 / 02 / 2026
VER GALERÍA
Los colegios privados subrayaron por Radio Salta que no permitirán el ingreso de alumnos desvelados y/o alcoholizados.
“Si ellos son promoción deben ser ejemplo de los compañeros más chicos” dijo Agustín Montiveros, presidente del Coprodec en esta emisora. Y apeló al compromiso de las familias de los egresados: “Los padres son responsables de hacer cumplir el acta de convivencia y buena conducta firmada previamente” dijo.