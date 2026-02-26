“El horario fijado indica que no hay voluntad de diálogo en la Convención Constituyente”

”Nosotros desde nuestro sector estamos pidiendo modificación de horarios para poder asistir a las sesiones y además poder cumplir con nuestras obligaciones”, indicó Gonzalo Guzmán Coraita, senador nacional y convencional constituyente de capital por La Libertad Avanza.

El senador nacional hizo mención a los puntos que se pretenden modificar: “Uno de ellos es modificar la duración de los mandatos, la idoneidad necesaria para el acceso a los cargos”.

Otro de los puntos es la modificación en el cargo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

“Además queremos mejorar el servicio a los vecinos al reducir la burocracia en el ámbito municipal”, recalcó.